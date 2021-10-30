Başkent'te Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü Başkent'te çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü Başkent'te çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilerle birlikte 1. TBMM önünden Anıtkabir'e kadar düzenlenen ‘Meşaleli Yürüyüşe' katılırken, Ankara'da Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilirken ‘Gazapizm' ile Büyük Sahne'de ‘Figen Genç ve Kent Orkestrası Cumhuriyet Tangoları' konseriyle bayram coşkusu ikiye katlandı. Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde ise sanatseverleri “Cumhuriyet Zaferi” sergisi ile buluşturdu.

“Cumhuriyet'in Zaferi” sergisi başkentlilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği iş birliği ile düzenlenen ‘Cumhuriyet'in Zaferi' sergisi, Kızılay Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Başkentli sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Kültür ve Tabiat Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin Arısoy ve çok sayıda Başkentlinin açılışına katıldığı sergide 154 sanatçının eseri 6 Kasım 2021 tarihine kadar sergilenecek.

Kültür ve Tabiat Daire Başkanı Bekir Ödemiş serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Anadolu'nun kuruluşundan bugüne var olan tüm kültürlere sahip çıktığımız gibi bu salonda ürettiğimiz tüm değerlerin üzerine katarak Anadolu'nun aydınlık yolculuğunu, Cumhuriyet'in aydınlık geleceğini hep birlikte hazırlayacağız” dedi. 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Yavuz Bozkurt'un resim performansı ile devam edecek olan sergi, 6 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Zafer Gençaydın, A.Celal Binzet, Ayşe Seda Meral ve Ünsal Piroğlu'nun katıldığı söyleşi ve saat 16.00'da da Mehmet Ali Doğan'ın resim performansı ile sona erecek.

Gazapizm rüzgarı

Cumhuriyet'in 98. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'nda düzenlediği ‘Gazapizm' konseri ile Başkentli gençleri bir araya getirdi. Popüler sanatçı Gazapizm, sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı'nda gençlerle birlikte seslendirirken, Ankara'da olmaktan duyduğu mutluluğu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'nin Başkenti'nde kutluyor olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Buradaki kutlamaların bir parçası olmak çok güzel. Buna vesile olan ve bizi buraya davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. İyi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Birlikte nice bayramlarımız olsun” sözleriyle dile getirdi.