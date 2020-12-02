İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Başkent’te gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ankara genelinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik 2 Aralık Salı günü gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.