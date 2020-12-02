Başkent'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Başkent'te gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ankara genelinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik 2 Aralık Salı günü gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.