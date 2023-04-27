İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişkili oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ankara genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.