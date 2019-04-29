Başkent'te DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüne mensup 22 şahsın eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"El Kaide terör örgütünden ayrılarak Suriye'de rejime karşı silahlı faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup, illegal yollarla ülkemize gelerek 1 Mayıs öncesinde ilimizde örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu 17 şahıs ile Suriye uyruklu 5 şahıs olmak üzere toplam 22 şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanmış olup, şüphelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır."