İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te demir kapak hırsızları bekçilerden kaçamadı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir telefon dükkanı önünde duran demir kapağı sökerek yerinden çalan 2 şahıs olaydan kısa bir süre sonra bekçilere yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir telefon dükkanı önünde duran demir kapağı sökerek yerinden çalan 2 şahıs olaydan kısa bir süre sonra bekçilere yakalandı.


Altındağ ilçesi Altunay Caddesi'nde bir telefon dükkanı önündeki demir kapağın çalınmasının ardından olay yerinin yakınlarında şüpheliler mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Şüphelilerin kontrolünde suç kayıtları bulunduğu tespit edildi. Zanlıların; açıktan hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, kötü muamele, kullanım için uyuşturucu bulundurma, otodan hırsızlık, evden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi. Zanlılar mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.