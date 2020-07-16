İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te demokrasi nöbeti başladı

Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 4’üncü yılı nedeniyle vatandaşlar sabaha kadar "Demokrasi nöbeti" tutacak.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar sabaha kadar "Demokrasi nöbeti" tutacak.



Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesince 1. TBMM'de düzenlenen etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı. Nöbet ise sabaha kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.