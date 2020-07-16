Başkent'te demokrasi nöbeti başladı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar sabaha kadar "Demokrasi nöbeti" tutacak.

Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesince 1. TBMM'de düzenlenen etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı. Nöbet ise sabaha kadar devam edecek.