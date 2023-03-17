Başkentte depremzede Kahramanmaraşlı esnaflar için dayanışma günü

Ankara'da, Kahramanmaraşlı depremzede esnaflara katkı sağlamak amacıyla ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günü' düzenlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi depremden zarar gören Kahramanmaraş esnafına katkı sağlanması için Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezinde ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günü' düzenledi. Dayanışma gününde 100 Kahramanmaraşlı esnaf, bölgeye ait yöresel ürünleri satışa çıkardı. ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günü' 10 gün boyunca devam edecek.

“Biraz zararımız var ama canımız sağ olsun”

Deri çarık üreticisi Çiğdem Kopar, Kahramanmaraş'ta dükkanları olduğunu söyledi. Kopar, depremden dolayı Kahramanmaraşlı esnaflara yardım amaçlı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugünü düzenlediğini hatırlatarak, “Bize moral oldu, inşallah halkımızın da desteğini bekliyoruz. Atölyemiz zarar gördü, derilerimiz ıslandı. Biraz zararımız var ama canımız sağ olsun. O kadar çok büyük bir felaket olduğu için artık mal falan düşünmüyoruz. İlk olmasına rağmen hepsine minnettarız (müşteriler) herkes bütçesine göre bir şey almaya çalışıyorlar, bizde indirim yapıp yardımcı oluyoruz, herkesi bekliyoruz” dedi.

“Yaramıza merhem oluyorlar”

Bakır mutfak eşyalar imalatı yaptıklarını belirten Ahmet Durna, “Kahramanmaraş bakırcılar çarşısında imalathanemiz zarar gördü, ağır hasarlı. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bura bize iş kaynağı oldu. Kahramanmaraş'taki depremden sonra işler durgun olduğu için işlerimiz baya durgundu. Az da olsa yaramıza merhem oluyorlar, emeği geçen herkese, Ankara halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Dayanışmak lazım”

Kahramanmaraşlı esnaflardan alışveriş yapan Engin Noyan, güzel eşyalar aldığını belirterek, “Belediyenin ellerine sağlık. Herkes bir şeyler alıyor, faydalı bir şeyler yapılıyor. Dayanışmak lazım, Oran'dan geliyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

“El emeği yöresel ürünleri satıyoruz, umarım devamı gelir”

Üniversite öğrencisi İrem Ufakşeker, deprem olduğunu öğrendiğinde çok paniklediğini ve yardım etmek için Kahramanmaraş'a gittiğini ifade ederek, “Kahramanmaraş'taki girişimci kadınların para kazanması için onların yaptığı el emeği yöresel ürünleri satıyoruz, umarım devamı gelir. Mansur Başkana çok teşekkür ederiz, bize bu fırsatı verdiği için” şeklinde konuştu.

“Ankara'nın halkına gerçekten çok teşekkür ederiz”

Kahramanmaraş'ta dondurmacılık yapan Fadıl Tıraş, moral olması için Ankara'ya geldiklerini dile getirerek, “Esnafımız faydalansın diye buraya geldik. Ankara'nın halkına gerçekten çok teşekkür ederiz. Güzel bir ilgi ile karşılaştık, bu kadarını beklemiyordum. Burada Kahramanmaraş dondurması satıyoruz. İş yerlerimiz yıkılsa da hayat devam ediyor o yüzden de hizmet ediyoruz, buradayız” dedi.