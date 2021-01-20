Başkent'te DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DHKP-C terör örgütü açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel dergi/doküman ele geçirildi'' denildi.