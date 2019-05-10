Başkent'te dilenci operasyonu

Belediyelere bağlı Zabıta ekipleri ise her gün "dilenci operasyonu" yapıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle, Başkent'e gelen dilenciler cami önleri ve ana caddelere akın etmeye başladı. Altındağ Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri ise dilencilere göz açtırmamak için her gün sokak sokak gezerek "dilenci operasyonu" yapıyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri de hastane bölgeleri ve Ulus hali etrafında "dilenci operasyonuna" çıktı

Ramazan ayının gelmesiyle cami önleri ve işlek caddelerde ortaya çıkan dilenciler, vatandaşları duygusal yönden vuruyor. Vatandaşların duygularını sömüren dilenciler , zabıta ekiplerini gördüğünde ise koşarak kaçmaya çalışıyor.

"Ramazan'da şehir dışından gelen dilenciler var"

Ramazan ayı dışındaki aylarda dilenci sayısında düşüş olduğunu bildiren yetkililer, Ramazan ayı içerisinde il dışından da dilencilerin şehre geldiğini söylüyor.

"Dilenciler arası haberleşme ağı var"

Edinilen bilgiye göre, yakalanan dilenciler aynı bölgede bulunan diğer dilencilere cep telefonu ile haber veriyor ve uyarıyor. Dilencilerin arasında oluşan bu haberleşme ağı sayesinde dilencilerin bir kısmı yakalanırken, bir kısmı kaçmayı başarıyor. Aralarında kendilerini yatalak hasta gibi gösterenlerin de olduğu dilenciler, kendilerini hareket edemez gibi göstererek vatandaşlardan para talep ediyor. Yakalanan dilenciler, işlemleri yapılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı "dilenci kampüsü"ne götürülüyor. Alınan dilencilerin arasında yabancı uyruklu dilenciler varsa, buradan polis eşliğinde göç idaresine götürülerek haklarında işlem yapıyor.