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Başkent'te dilenci operasyonu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde zorla dilendirilme şüphesi ile çevre halkı tarafından ihbar edilen 3 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube’ye götürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde zorla dilendirilme şüphesi ile çevre halkı tarafından ihbar edilen 3 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube'ye götürüldü.


Kocatepe Camii çevresinde cuma namazı olması sebebiyle sayıları artan dilencileri vatandaşlar ihbar etti. Vatandaşların özellikle küçük yaştaki çocukların zorla dilendiriliyor olabileceği yönündeki şikayeti Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirildi. Cuma namazı sonrası Kocatepe Camii çevresinde çalışma yapan ekipler, zorla dilendirildiği iddia edilen 2'si kız 3 çocuğu tespit etti. Yakalanan çocukların ekip otolarına bildirilirken polislere direnmeleri dikkat çekti. Çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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