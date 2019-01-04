Başkent'te doğalgaz patlaması: 5 yaralı

Ankara'da eşinden ayrılma sürecindeki şahsın, doğalgazı açarak canına kıymasına engel olmaya çalışan polis ekiplerinin ikna çalışması sırasında patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pursaklar ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Turgut Reis Caddesi üzerindeki apartman dairesinde yaşayan Harun Topal, evliliğinin sona ermesinden dolayı doğalgazı açarak canına kıymak istedi. Kokuyu alan apartman sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada binada şiddetli bir patlama yaşandı. Olayda, Harun Topal ile olaya müdahale eden 2 polis ve binada bulunan 2 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Pursaklar Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Harun Topal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“Polisimiz olay yerine geldiği esnada intihara kalkışan kişi patlamaya neden olacak bir eylemde bulundu”

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, “Akşam saatlerine emniyet birimlerimize yapılan ihbar sonucunda, Saray'da bir kişinin intihara teşebbüs ettiği bilgisi alındı. Polisimiz olay yerine geldiği esnada kişi doğalgazın patlamasına neden olacak bir eylemde bulundu. Kendisi dahil olmak üzere 2'si polis, 5 yaralımız var. İntihara teşebbüs eden kişi ağır yaralı, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralılar Pursaklar Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Hastanesine sevk edildi. Doğalgaz kesildi, güvenlik önlemi almak üzere apartman boşaltıldı. Ve ufak bir yangın söz konusuydu, bu da söndürüldü. Binada yaşayan vatandaşlarımızın yer ihtiyacıyla ilgili Kaymakamlığımız yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde herhangi bir çan kaybının yaşanmadığını kaydeden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Olay yerine zamanında intikal edildi. Hem ambulanslar, hem itfaiyemiz. Şuan herhangi bir sıkıntı yok, kontrol altında her şey, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Komşularımız da biraz sıkıntı gördü. Allah'a şükür her şey kontrol altında” dedi.