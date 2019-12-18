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Başkent'te doğalgaz zehirlenmesi iddiası: 1 ölü

ANKARA (İHA) – Ankara’da bir evde doğalgazdan zehirlenme iddiasıyla bir kadın ölü bulunurken, eşi de baygın halde bulundu.

ANKARA (İHA) – Ankara'da bir evde doğalgazdan zehirlenme iddiasıyla bir kadın ölü bulunurken, eşi de baygın halde bulundu.


İddialara göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Sare K. ve kocası Etem K.'nin evlerinden ses çıkmaması üzerine durumundan şüphelenen akrabaları ilk önce kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine Sare K.'nın cansız bedeniyle karşılaşırken, Etem K.'yı ise baygın bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri Etem K.'ya ilk müdahalede bulunduktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın doğalgaz zehirlenmesinden şüphelendiği iddia edildi. Sare K.'nın kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

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