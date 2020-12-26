İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te döküm atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Ankara Siteler, Önder Mahallesi’nde 4 katlı binanın en üst katında bulunan döküm atölyesinde yangın çıktı.

Ankara Siteler, Önder Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında bulunan döküm atölyesinde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler Önder Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın yoldan geçen bir vatandaşın üçüncü katta bulunan çalışanları uyarmasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangının çıktığı bölgede çalışan bir vatandaş, yangının dün akşamdan kalan sobadan çıktığını öne sürdü.


Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.