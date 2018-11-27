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Başkent'te dolmuş kazası: 5 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde karşı istikamette seyreden dolmuşların çarpışması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde karşı istikamette seyreden dolmuşların çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Basınevleri Mahallesi Basın Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İncirli-Ulus seferini gerçekleştiren M.K. idaresindeki 06 J 1945 plakalı dolmuş ile aynı hatta dönüş istikametinde ilerleyen C.B.'nin kullandığı 06 J 1452 plakalı dolmuş, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin önünde çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluşurken, yolculardan 5 kişi yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcuların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, şahısları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, araç geçişinin tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanması için önlem aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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