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Başkent'te “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü takla attı: 5 yaralı

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü M.

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü M. T. otomobiliyle takla attı. Kazada, sürücü M.T. ve beraberindeki 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay saat 03.00 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Kırkkonaklar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçesi Cinnah Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü M. T. kontrolündeki 06 RAJ 25 plakalı aracı sorgulamak üzere durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü M. T., uzun süren kovalamacanın ardından Şemsettin Günaltay Caddesi'nde otomobiliyle kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönerek bir süre sürüklenen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.


Ehliyetsiz sürücü annesinin aracını almıştı


Polis ekiplerinin yaptığı incelemede takla atan otomobilin sürücüsü M.T.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın annesinin olduğu tespit edildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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