İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te ‘dur' ihtarına uymayan kişi polis kontrol noktasına silahla ateş açtı

Ankara’nın Mamak ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir kişi polis kontrol noktasına silahla ateş açtı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve ‘dur' ihtarına uymayan bir kişi polis kontrol noktasına silahla ateş açtı.



Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında Tıp Fakültesi Caddesi'nde polis ekipleri kontrol noktası kurdu. Denetimler sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu silahla ‘Gece Kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar kontrol noktasında bulunan polis aracına isabet etti. Polis ekipleri Tıp Fakültesi Caddesinin giriş ve çıkışlarını tedbir amaçlı kapattı. Olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat sevk edilirken şüpheli silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Şüpheliyi polis ekipleri gözaltına aldı. Şüpheli Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.