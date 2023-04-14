Başkent'te eğlence mekanlarını ele geçirmeye çalışan örgüte operasyon: 33 gözaltı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da yasal olmayan yollarla eğlence mekanlarını ele geçirebilmek adına faaliyetlerde bulundukları ve ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek bu mekanlarda olay çıkardıkları, mekanları kurşunlayarak mekan sahiplerini sindirmeye çalıştıkları, bu mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirerek, buralarda sertifikasız ve sigortasız çalışan suç işlemeye yatkın şahıslar vasıtası ile örgüte haksız kazanç sağladıkları, bu mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının valelik adı altında eğlence mekanlarına araçları ile gelen müşterilerden para istedikleri tespit edilen örgüte yönelik 12 Nisan'da operasyon düzenlendi. 37 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda liderliğini Fethi K., yöneticiliğini ise Serdar S. ve Kanber K.'nın yaptığı ‘Valeler' suç örgütü üyesi 41 şahıstan 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyesi 2 şahsın yurt dışında olduğu, 6 şahsı yakalamak için çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.