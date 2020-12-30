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Başkent'te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen EGO otobüsü otomobil ile çarpıştı.

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen EGO otobüsü otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin içinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri zorlukla çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi'nden Etlik istikametine giden 06 BD 9757 plakalı 288 hat numaralı EGO otobüsü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Otobüs, Aşağı Eğlence Kavşağı'nda Giresun Caddesi'nden İncirli istikametine giden 06 BDA 478 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Otobüs şoförü E.E. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü Burak K. ve yolcu Dilek K. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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