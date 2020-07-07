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Başkent'te EGO otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Sincan ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barbaros Caddesi üzerinde Ş.B. yönetimindeki 06 BY 5220 plakalı EGO otobüsü, caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan S.Ş. kullanımındaki 06 RIA 54 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.Ş. ve G.Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

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