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Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı’nda EGO otobüsü yayalara çarparken 2 kişi yaralandı.

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarparken 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada bir anda hareket eden 06 DC 7877 plakalı EGO otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 vatandaşa çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gelirken yaralılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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