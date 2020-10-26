Başkent'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ehliyeti olmayan sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 24.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayı Caddesinde seyir eden 06 AE 0944 plakalı otomobil sürücüsü Samet Ç. (16) Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Gizem D.'nin(21) kullandığı 06 BV 7009 plakalı transit araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta boş alana uçtu. Yaralıların kendi imkanlarıyla araçtan çıkması üzerine, Samet Ç'nin kullandığı 06 AE 0944 plakalı otomobil alev almaya başladı. Gizem D'nin kullandığı transit araç yan ise yattı. Yangını gören diğer sürücüler İtfaiye, Sağlık ve Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralı Mehmet Ç., Zübeyde Ç., Gizem D. ve Gözde Ç. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Ayrıca 06 AE 0944 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Ç'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.