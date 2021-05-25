Başkent'te ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi imha edildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi. Ele geçirilen bitkiler imha edilirken, ekimi yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Polatlı ilçesinin Yenice Mahallesi'nde M.G. isimli bir kişinin kendine ait olan 3 milyon 829 bin 34 metrekare arazisine izinsiz olarak 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi ektiğini tespit eden jandarma ekipleri, M.G. hakkında adli işlem başlattı. Ele geçirilen bitkilerin ise yakılarak imha edildiği belirtildi.