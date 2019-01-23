Başkent'te ekmek fırınında yangın

Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın, iki iş yerine daha zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesindeki Şehit Rafet Sever Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin çatısına sıçradı. Çatıyı saran alevler, bitişikteki iki dükkana daha tesir etti.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, iş yerlerinin yakınında bulunan binalarda ikamet eden vatandaşları alev ve dumanlardan etkilenmemeleri için tahliye ederken, itfaiye ekipleri de hızla yangına müdahale etti. Yangına yakın bölgedeki elektrik akımı da tehlike arz etmemesi için yetkili ekiplerce kesildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, 3 iş yeri zarar gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çatıyı saran alevler, vatandaş kameralarına da yansıdı.