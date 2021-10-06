Başkent'te elektrikli scooter dönemi başlıyor

Ankara'da 8 ilçede 5 bin 169 scooter'ın kullanımına izin verildi. Vatandaşlar, onay verilen firmaların scooterlarını yaklaşık 2 hafta içinde kullanmaya başlayabilecek.

Avrupa ülkelerinde kullanımı her geçen gün artan, motorlu taşıt kullanımı ile karbon salınımını azaltması nedeniyle tercih edilen yeni nesil ulaşım aracı elektrikli scooter Başkent'te de yaygınlaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve 8 Eylül'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda kent genelinde elektrikli scooter kullanımını izne bağladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvuruda bulunan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucu 8 ilçenin tamamında 5 firmaya 5 bin 169 scooter kullanma izni verildi.

Başkentliler yaklaşık 2 hafta içinde 8 ilçede scooter kullanmaya başlayabilecek

“Elektrikli Scooter Yönetmeliği” kapsamında alınan karara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alan firmalar,

ilçelerde kullanılacak scooter sayılarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bildirdi. Firma listelerini ve sayılarını inceleyen Ulaşım Daire Başkanlığı, bazı ilçelerde scooter sayılarının fazla olma ihtimaline karşı oluşabilecek olumsuzlukları dikkate alarak ilçe ve scooter sayılarını belirledi. UKOME kararının yayınlanmasının ardından 45 günlük yasal süre sonunda scooterlar hizmet vermeye başlayacak. Başkentliler, yaklaşık 2 hafta içinde 8 ilçede 5 firmaya ait toplam 5 bin 169 scooter'ı Ankara sokaklarında ulaşım aracı olarak kullanabilecek.

15 yaşından küçükler kullanamayacak

15 yaşından küçüklerin kullanamayacağı ve azami hızın 20 kilometre olacağı scooterlar, sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından denetlenecek olan scooter kullanımı konusunda ilçe sınırlarının dışına scooter ile çıkılamayacak. Elektrikli scooter otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılmayacak.

Rahat kullanımı ile dikkat çeken ve çevreci özelliğe sahip elektrikli scooterlar bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek. Scooterlar kaldırımlarda ise kullanılmayacak.

İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı kullanıcılara Ferdi Kaza ve 3. Şahıs Kaza Sigortası yaptıracak. Yolculuk sonunda kullanıcıya kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak.