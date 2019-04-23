Başkent'te elektronik eşya hırsızlarına operasyon

Ankara'da AVM'lerden elektronik eşya çalan yabancı uyruklu şahıslar, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da Şubat Mart ve Nisan aylarında 6 ayrı AVM'den elektronik eşya çalan 3 şüpheli için yakalama çalışması başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinin izlenmesi üzerine şahısları tespit etti. Belirlenen olayları gerçekleştirdiği anlaşılan Gürcistan uyruklu Giorgi Y., Lulon B., Giorgi S., isimli şüpheliler yapılan çalışmalar üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet elektrikli traş makinesi, 1 adet tablet, 1 adet mouse ile çaldıkları eşyaları rahat çıkarmak ve alarm sisteminden kurtulmak için özel hazırlanmış içerisi alüminyum folyolu çantayla beraber kılık değiştirmekte kullandıkları 2 adet şapkayla gözlük polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Polis ekiplerinin araştırması üzerine şüphelilerden Gıorgi Y.'nin 1'i işyerinden hırsızlık, 6'sı kasten yaralama, 2 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olmak üzere 9 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin kiralamış olduğu araçla özellikle AVM'lere giderek mağazalara dağıldıkları, elektronik cihazların alarmlarını etkisiz hale getirdikten sonra özel tasarladıkları çantaya koyarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Polisin yakalama çalışmaları sonucu gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.