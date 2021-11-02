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Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Ankara’da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eski eşi Ömer D. tarafından ateşli silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Meltem Layıker hayatını kaybetti.


Layıker, Karşıyaka'da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Layıker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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