İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz kimliği tespit edilemeyen evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde henüz kimliği tespit edilemeyen evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu.


Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30'lu yaşlarda olan evsiz bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, hayatını kaybettiği ve sert bir cisimle yüzüne darbe aldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, Adlı Tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.