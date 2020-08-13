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Başkent'te fabrika yangını

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir ahşap doğrama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir ahşap doğrama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Ankara'nın Akyurt ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde ahşap doğrama ve zımba üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çatı katında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye erleri, yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda çatı katında çıkan yangında alevlerin yerde bulunan kerestelere sıçramaması büyük bir facianın önüne geçti. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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