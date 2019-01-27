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Başkent'te feci kaza: 6 ölü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde midübüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde midübüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü.


Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'ndan Nallıhan istikametine giden Furkan M. idaresindeki midübüs, Çayırhan yolu Solta Boğazı yakınlarında sağ şeritte duran tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Furkan M., Muhammet Halil A. ve Ömer Selim K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Kemal Ö., Ömer Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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