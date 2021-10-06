Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünde eski üst düzey sorumlu olan ve haklarında mahkemelerce aranma kaydı bulunan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda daha önce FETÖ'nün "Rize il ablası" olan, çeşitli kademelerde örgütte görev aldığı ve hala örgüt adına faaliyet gösterdiği belirtilen, aranma kaydı bulunan B.O.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Geçmişte FETÖ/PDY içerisinde Ankara'nın Sincan bölge imamlığı ve eyalet talebe mesullüğü yaptığı tespit edilen, ayrıca hakkında terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı bulunan Ş.K. ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.K. de yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı/hatsız telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için telefonların ve dijital materyallerin incelenmesi adına istihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel bir ekip kurulduğu bildirildi.