İhlas Haber Ajansı

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Başkentte FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Başkentte terör örgütü FETÖ’nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatı olan 10 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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