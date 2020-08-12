Başkent'te freni boşalan kamyon parka girdi

Başkent'te freni boşalan bir kamyon parka girdi. Kamyon, parktaki ağaçlara çarparak durabildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi'nde park halinde bulunan, pazarcı esnafı U.G.'ye ait 06 BB 0155 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti. Kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı giden kamyon, Hacı Bektaş Veli Parkı'nın duvarlarını aşıp park içindeki ağaçlara çarparak durabildi. İçinde çocuk parkının da bulunduğu parkta kaza anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.