Başkent'te freni boşalan TIR devrildi: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya İlçesinde freni boşaldığı iddia edilen TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 02.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Konya yoluna giden Serdar Toptaş kontrolündeki 27 YJ 028 plakalı TIR, iddialara göre frenlerinin boşalması sonucunda kontrolden çıktı. Malazgirt Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta kaldırıma çıkan TIR, levhaları devirdikten sonra üst geçit direğine çarparak yan yattı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri uzun süren çalışmalar sonucunda devrilen TIR'ın altında kalan Serdar Toptaş'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tek yönlü geçişini sağlarken, yola saçılan baharatları ise belediye ekipleri temizledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca kazayı gören bir kişi, sürücünün yolda seyir halindeki diğer sürücülere selektör yaptığını daha sonra tırın elektrik direklerine çarptığını ve devrildiğini söyledi.