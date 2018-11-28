İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te fuhuş operasyonu: 17 gözaltı

Başkent’te polis ekipleri, ruhsatsız olduğu ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna operasyon düzenledi.

Başkent'te polis ekipleri, ruhsatsız olduğu ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün gece apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4 kadın çalışan ve 10 müşteri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, şüpheli Emin M., Haşmet E. ve Tugay A. fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.


Operasyon yapılanan masaj salonunun her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunurken, içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.