Başkent'te gecekondu çöktü: 1 yaralı

Ankara'da çatısındaki odunları topladığı metruk gecekondu çöken bir kişi yaralandı. Göçük altında başka kişilerin bulunması ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı.

Olay, Altındağ ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi Keser (33), çatısındaki odunları toplamak için girdiği metruk gecekondunun çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri enkaz altında başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmaları başlattı.

"Gecekondu aniden üzerine çöktü"

Olaya tanık olan çevre sakinlerinden Ejder Karadağ, "Adam içeride odun topladığı sırada mola verdi. Gecekondu aniden üzerine çöktü. Sonra ekipler geldi. Komşuların da yardımıyla adamı içeriden çıkardılar. Sonra ambulansa koyup götürdüler. İki kişi daha vardı. Onlar da ambulansa bağırıyordu. Ses duyduk. Baktık ki ev yıkılmış" dedi.

"Üstten sökeceğine alttan sökünce ev üzerine çökmüş"

Keser'in komşusu Baran Çiçek, "Sabah buraya gelmiş odun toplamaya. Üstten sökeceğine alttan sökünce ev üzerine çökmüş. Biz mahallemizin yenilenmesini istiyoruz. Devletimiz bize biraz yardımcı olsun lütfen. Abimizin de durumu olmadığı için bu hallere düştü. Kafasında ve boynunda kırık var dediler. Kan gelmiş. Biz de kurtarmaya çalıştık. Ambulansı aradık, birlikte çıkarttık" diye konuştu.