İhlas Haber Ajansı

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Başkentte gençler arası futbol turnuvası

Anadolu Gençlik Eğitim Merkezi (AGEM) Derneği ortaokul 5.

ve 6. sınıflardan oluşan takımlar arasında futbol turnuvası düzenledi.


Ankara'da 2001 yılında Anadolu Gençlik Eğitim Merkezi (AGEM) Derneği Gençlik ve Spor Kulübü adıyla faaliyetlerine başlayan öğretmen ve öğrencilerin kurucuları arasında olduğu, 2017 yılında Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği ve Spor Kulübü adıyla çalışmalarına devam eden kulüp 6 Şubat depreminde bölgedeki çocuklar yararına ortaokul 5. ve 6. sınıflardan oluşan takımlar arasında futbol turnuvası düzenledi. Çocukların bağışlarıyla düzenlenen turnuvaya ilgi yoğundu. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Fevzi Tuncay da etkinliğe destek verdi.


Fevzi Tuncay, maç sonunda takımlara madalyalarını verdi.

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