Başkent'te gençlik haftası kutlamaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” çerçevesinde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle Kurtboğazı Barajı'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne 7'den 70'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Başkent'te spor yapmayı teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Gençlik Haftası' kutlamaları çerçevesinde de Başkentlileri doğa yürüyüşünde bir araya getirdi. “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” nedeniyle Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle Kurtboğazı Barajı'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne 7'den 70'e Başkentliler yoğun katılım sağladı.

Doğayla iç içe yürüyüş

Otobüslerle Kurtboğazı Barajı'na getirilen ve çoğunluğunu Eryaman Altay Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu 200 kişilik kafileye Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç da eşlik etti.

Gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirerek 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan Başkentliler, BelPa tarafından hazırlanan öğlen yemeklerini yedikten sonra voleyboldan jimnastiğe kadar birçok etkinliğe katıldılar.

Başkentli muhtarlarla iletişime geçerek doğa yürüyüşü yapmayı kararlaştırdıklarını ve yoğun katılım talebi aldıklarını belirten Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Muhtarlarımız aracılığıyla ilk etapta Etimesgut bölgesini baz alarak 200 vatandaşımızı Kurtboğazı Barajı'nda doğa yürüyüşüne davet ettik ve güzel bir hafta sonu geçirdik” derken, tüm Başkentlileri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Mustafa Artunç ise “Katılımcılarımızla birlikte 5 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü yaptık. Bütün milletimizin bayramını kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.