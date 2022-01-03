Başkentte gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 27 Aralık 2021-02 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 4 bin 200'ü dolu olmak üzere 1 milyon 120 bin boş makaron, 5 bin 228 paket kaçak sigara, 2 bin 154 adet puro, bin 79 elektronik/muhtelif eşya, 70 kilogram tütün ve 9 adet cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.