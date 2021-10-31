Başkentte göçük tehlikesi nedeniyle bir bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir binanın kolonu çatlayınca bina mühürlenerek boşaltıldı.

Olay, Sincan Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokak Mevlana Apartmanı da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Apartmanı'nın alt katında bulunan bir dükkanı kiralayan vatandaş, dükkan içderisinde tadilat yaparken eski malzemeleri alması için hurdacı çağırdı. Hurdacı eski malzemeleri sökerken binanın kolonlarını çatlattı. Olayı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenirken, apartman boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi geçirmek üzere yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.