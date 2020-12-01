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Başkent'te görme engellilere yerli üretim kılavuz çizgi makinesi yardımcı oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla tasarladığı makine, düz zeminleri kısa sürede kabartmalı ve hissedilebilir hale getirerek görme engellilere yardımcı oluyor.


Fen işleri Daire Başkanlığı çalışanları tarafından geliştirilen kılavuz çizgi makinesi, görme engelli vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için düz zeminleri kısa sürede hissedilebilir yüzeylere dönüştürüyor. 2 çalışanın kullandığı makine, 1.5 saatte 100 metre uzunluğundaki yolu hissedilebilir kılavuz yol haline getiriyor.


Beton, asfalt, granit ve andezit gibi her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilen makine, klasik yöntemlerle kıyaslandığında 5 ile 20 kat daha ucuza imalat sağlıyor.

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