Başkent'te halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, halk otobüsü ile aniden karşısına çıkan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü, dört yoldan yüksek hızda gelen İlhan Gül'ün sürdüğü otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 5 metre sürüklenirken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olaya şahit olan Mustafa Yıldırım adlı vatandaş, kazada he iki aracın da hızının yüksek olduğunu belirterek, “Aşırı derecede yüksek bir ses geldi. ben hemen, otobüsten daha kimse inmeden koşarak arabaya koştum. Şoförün boynundan nabzına baktım ama hissetmedim. Kalbine baktım gene bir his yoktu. Otobüs araç şoförünü solundan vurmasına rağmen sağ taraftan kafasını çarpmıştı ve kanaması vardı. Adam anında ölmüş zaten" diye konuştu.

Kaza görüntüleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Öte yandan güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.