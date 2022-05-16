Başkent'te Hemşireler Günü etkinliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemiden sonraki ilk "Hemşireler Haftası" coşkuyla kutlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü Seynur Demir'in sunumuyla başlayan program hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Yekeler'in günün anlam ve önemine binaen yapmış olduğu konuşmayla devam etti. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Yekeler ev sahibi olarak bütün katılımcılara hoş geldiniz diyerek selamladıktan sonra konuşmasına pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık şehitlerini anarak başladı. Yekeler, "Yaratılmışların en şereflisi olan insanın dünyaya geliş yolculuğundan son nefesine kadar her anında var olan, varlığıyla güven veren, hayatın kutsallığından ödün vermeden sabır, özveri ve şefkatle mesleklerini icra eden bütün ebe ve hemşire arkadaşlarımın bu güzel gün ve haftalarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ise konuşmasında özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveri, sabır ve gayretli, cefakar ve fedakar çalışmalarından dolayı ebe ve hemşirelere teşekkür etti. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Covid-19 sürecinde yaşananlar hakkında bilgiler verdi. Hastane Basın, Yayın ve İletişim Birimi tarafından hazırlanan video seyredilirken duygulu anlar yaşandı. Her ebe ve hemşirenin kendi mesleki yaşamlarından kesitlerin anlatıldığı video katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi ve şiirler okundu. Tamamı hastane personellerinden oluşan, hemşire ve ebelerin günlük karşılaştıkları sosyolojik olayları anlatan tiyatro sahneleri ayakta alkışlandı. Yine tamamı hastane personellerinden oluşan müzik grubu katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Doyasıya eğlenen ebe ve hemşireler gönüllerince bir gün geçirdiler.