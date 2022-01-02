Başkentte her hafta çiçek ve ağaç dikim verileri yayımlanacak

Ankara'da ANFA Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri şehir genelinde dikilen tüm çiçek ve ağaç çalışmalarına ilişkin sayısal verileri her hafta cumartesi günleri sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşacak.

Haftalık çiçek ve ağaç dikimi verileri yayımlanacak

Meclis toplantıları ve ihaleleri canlı yayınla kamuoyuna açık hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yapılan alt ve üst yapılar başta olmak üzere ulaşım ve yeşil alan projelerinin toplam maliyetlerini de kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

ANFA Genel Müdürlüğü de kent genelinde başlattığı ağaç seferberliği çalışmalarına ilişkin bilgileri haftalık olarak yayımlama kararı aldı. Ankara'nın 25 ilçesinde; ağaç, çiçek ve çalı gruplarının dikim çalışmaları bir yandan devam ederken, yeni dikimler dahil tüm çalışmaların sayısal verileri her hafta cuma günleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Vatandaşlar bundan sonra ANFA Genel Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.

ANFA Genel Müdürlüğü, yeni uygulama ile 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında;3 bin 498 adet ağaç, 356 adet meyve ağacı, 154 bin 142 adet çalı, bin 250 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tüm yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını da yürüten ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran ayına kadar Ankara'da 70 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyor.