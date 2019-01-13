Başkent'te hırsız polis kovalamacası kaza ile bitti

Ankara'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan hırsızlar çaldıkları pikapla kaza yaptı. Hırsızları kovalayan polis ekipleri de yağmur nedeni ile kayganlaşan zeminde duramayarak hırsızların otomobiline çarptı. Kaza da 1 polis, 2 gece bekçisi ve 3 zanlı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 06.00 sıralarında Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında meydana geldi. Ulustan Dışkapı yönünde ilerleyen 48 VA 037 plakalı pikabın durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye ‘dur' ihtarında bulundu. Polislerin ‘dur' ihtarına aldırış etmeyen araçtaki 3 şüpheli Çankırı Caddesi üzerinden Keçiören istikametinde kaçmaya başladı. Fatih Caddesi'ne ve Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'na Havalalanı yönünde ters yönden giren araçla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Çaldıkları pikapla kaçan zanlılar Kavacık Kavşağında önlerini kesen bekçi ekiplerine ve yön levhasına çarptı. Kovalamacayı takip eden polis ekipleri de yağmur nedeni ile kayganlaşan zeminde duramayarak pikaba arkadan çarptı. Kaza nedeniyle 1 polis, 2 bekçi ve kaçan pikaptaki Halil İbrahim E., İlhan G. ile Musa Y. yaralandı.

Kazanın ardından araçtan inen zanlılar, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamayı bırakmayan polis ekipleri, 3 kişiyi de yakalayarak ekip otosuna aldı. Çağrı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şüphelilerin ve emniyet görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahısları tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastanelere götürdü. Şüphelilerin kaçtığı aracın gece saatlerinde Cebeci'den düz kontak yapılarak çalındığı öğrenildi.

Polis olay hakkında inceleme başlatıldı.