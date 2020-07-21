İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 30 bin TL değerinde çeşitli kolye, bilezik, yüzük vb. ziynet eşyalarının bir evden çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar ve MOBESE kayıtlarını 40 saatlik izleme çözümleme sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda B.G. (28),C.T. (25), F.G.(29), D.Ö.(18) ve S.V.(21) isimli şüpheliler Akıncılar mevkinde seyir halinde iken yapılan operasyonla otomobilde yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.