Başkent'te ‘Hocalı Katliamı' unutulmadı

Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992 yılında Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Ankara'da düzenlenen programla andı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 30. yılı nedeniyle Gençlik Parkı Büyük Sahne'de anma programı düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda akademisyenler tarafından konunun tarihsel süreci ile yakın tarihte bölgede meydana gelen olaylar, kültürel ve sosyal etkiler anlatıldı. Başkentlilerin yoğun katılım gösterdiği programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ile Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Prof. Dr. Ali Asker de konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan programda hazırlanan sinevizyon gösterisi de ilgiyle izlendi.

Akademisyenler tarihi sürece ışık tuttu

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar yaptığı konuşmada, “Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan dramın 30. yılı münasebetiyle bir araya geldik. Türk dünyası olarak bizler de ortak acımız olan bu elim olayın tekrarlanmaması ve uluslararası düzeyde sorumluların cezalandırılması adına ortak bir karar geliştirilmesi ve buna göre politikalar yürütülmesi taraftarıyız. Bu katliamın gelecek nesillere aktarılması, milli ve tarihi bir bilincin oluşturulması adına hayati derecede önem taşıdığını düşünüyoruz. Tarihi vakaların tüm gerçekliğiyle kavranması geleceğimiz için son derece önemli bir unsurdur” dedi.

Programda tarihi sürece ışık tutan akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Prof. Dr. Ali Asker ise yakın tarihte bölgede meydana gelen olaylar başta olmak üzere kültürel ve sosyal etkiler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.