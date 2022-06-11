İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te Hüseyin Kağıt konserinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Ankara türkülerinin ünlü ismi Hüseyin Kağıt’ın Sincan’da verdiği konserde ve sonrasında çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı.

Ankara türkülerinin ünlü ismi Hüseyin Kağıt'ın Sincan'da verdiği konserde ve sonrasında çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı.


Ünlü türkücü Hüseyin Kağıt, Ankara'nın Sincan ilçesinde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sırasında izleyciler arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlik konser sonrasına da taışındı. Konserin ardından çıkan olaylarda da isminin Ö.Z. olduğu öğrenilen bir kişi başından yaralandı. Polis ekipleri çıkan olaylara müdahale etti.

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