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Başkent'te husumetli 2 aile arasında kavga: 6 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.


Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesinden meydana geldi. Daha önceden husumetli 2 aile Plevne mahallesinde karşılaştı. Aileler arasında sözlü tartışmayla başlayan kavga kısa süre içerisinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 aileden T.G., M.S., A.Ç., M.G., Ö.Ç., S.Ç., vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, 112 Acil Sağlık Ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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