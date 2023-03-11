Başkentte iki ayrı kazada 5 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun yolu Elmadağ ilçesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 06 ENE 364 plakalı tır devrildi. Devrilen tırın dorsesine ise duramayan 41 NN 090 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu üç kişi yaralandı. Bir başka kaza ise Samsun yolu köprü üzerinde meydana geldi. İki aracın çarpışması 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.