Başkentte iki farklı suç çetesine eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

Başkentte, tefecilik yaparak borçlandırdıkları yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırarak fuhuş yaptıran ‘Güneşler' suç örgütü ile esnaflardan haraç toplayan ‘Siteler' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘Güneşler' isimli organize suç çetesinin il genelindeki eğlence mekanlarına zorla ortak olduklarını belirledi. Ekipler, ‘Siteler' isimli başka bir suç örgütünün ise yine il genelindeki esnaflardan haraç aldıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında çete elebaşlarının da olduğu 19 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 tabanca, 125 fişek, 2 tüfek, 1 balistik yelek, 71 uyuşturucu madde içeren hap, haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira, 60 şişe sahte içki ve 5 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.

Fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı

'Güneşler' suç örgütü üyelerinin, silah tehdidi ile zorla ortak oldukları eğlence mekanlarından gelen paralarla tefecilik yaptıkları ve maddi açıdan zor durumda olan yabancı uyruklu kadınlara para verip, borçlandırdıkları belirlendi. Ekipler, borçlandırılan yabancı uyruklu kadınların, pasaportlarına el koyulduğunu ve söz konusu eğlence mekanlarında zorla çalıştırılıp, fuhuşa maruz bırakıldıklarını tespit etti.

Esnafı baskı altına alarak 3 milyon liralık haksız kazanç elde etmişler

Bir diğer suç çetesi olan ‘Siteler'in ise genellikle mobilya ve müteahhitlik işiyle ilgilenenleri hedef aldıkları, kiralık lüks araçlarla kalabalık gruplar halinde dolaştıkları, esnaflardan haraç adı altında zorla para aldıkları, karşı çıkanları darbettikleri ve bu yolla da 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.